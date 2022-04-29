Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России
Ограничение на полеты продлено до 7 мая. Фото: unsplash

Запрет на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России продлевается до 7 мая.

Как сообщается на сайте Росавиации, ограничение на полеты в 11 аэропортов России будет действовать как минимум до 7 мая 3:45 по московскому времени.

В настоящее время полеты запрещены в аэропорты Анапы, Воронежа, Белгорода, Геленджика, Брянска, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Элисты и Симферополя.

Авиакомпании для перевозки пассажиров на юг и в центр России используют альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Запрет на полеты действует с 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы Петербург — Махачкала.

запрет на полеты ограничение на полеты росавиация центр россии юг россии


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Стокманн» откроет в России магазины одежды под собственными брендами
Туристам в центре Петербурга летом будут помогать более ста мобильных помощников
Песков: Кремль не пригласил иностранных лидеров на День Победы
«Аэрофлот» с 6 мая возобновляет рейсы в Стамбул и Анталью
Петербургские мосты не будут разводить в ночь на 2 мая
В лесу в Ленобласти нашли неразорвавшийся немецкий снаряд времен ВОВ
iPhone 13 mini в России подешевел до 66 тысяч рублей
Болгария снимает все COVID-ограничения на въезд для россиян