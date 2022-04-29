Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России

Ограничение на полеты продлено до 7 мая. Фото: unsplash

Ограничение на полеты продлено до 7 мая. Фото: unsplash

Запрет на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России продлевается до 7 мая.

Как сообщается на сайте Росавиации, ограничение на полеты в 11 аэропортов России будет действовать как минимум до 7 мая 3:45 по московскому времени.

В настоящее время полеты запрещены в аэропорты Анапы, Воронежа, Белгорода, Геленджика, Брянска, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Элисты и Симферополя.

Авиакомпании для перевозки пассажиров на юг и в центр России используют альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Запрет на полеты действует с 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы Петербург — Махачкала.