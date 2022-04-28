Авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы Петербург — Махачкала

Авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы Петербург &#8212; Махачкала
В Махачкалу стоит лететь ради Каспийского моря. Фото: pixabay

Авиакомпания Nordwind Airlines с 29 апреля запустит прямые регулярные рейсы из Петербурга в столицу Дагестана – Махачкалу. Как сообщили в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», самолеты будут летать в Махачкалу шесть раз в неделю утром и днем. Обратно в Петербурге будут осуществляться дневные рейсы.

Напомним, в апреле авиакомпания Uzbekistan Airways возобновила полеты между Петербургом и Термезом. Самолеты по маршруту Термез — Петербург — Термез будут летать по четвергам.

Вылет из Термеза — в 8:55 по ташкентскому времени, прибытие в Петербург — 12:20 мск. Вылет из аэропорта Пулково — 13:50 мск, прибытие в Термез — 21:00 по ташкентскому времени.

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