Авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы Петербург — Махачкала

Авиакомпания Nordwind Airlines с 29 апреля запустит прямые регулярные рейсы из Петербурга в столицу Дагестана – Махачкалу. Как сообщили в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», самолеты будут летать в Махачкалу шесть раз в неделю утром и днем. Обратно в Петербурге будут осуществляться дневные рейсы.

Напомним, в апреле авиакомпания Uzbekistan Airways возобновила полеты между Петербургом и Термезом. Самолеты по маршруту Термез — Петербург — Термез будут летать по четвергам.

Вылет из Термеза — в 8:55 по ташкентскому времени, прибытие в Петербург — 12:20 мск. Вылет из аэропорта Пулково — 13:50 мск, прибытие в Термез — 21:00 по ташкентскому времени.