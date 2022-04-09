Uzbekistan Airways возобновляет полеты между Петербургом и Термезом

Uzbekistan Airways возобновляет полеты между Петербургом и Термезом
Полеты по маршруту Термез - Петербург - Термез будут выполняться по четвергам. Фото: pixabay

Авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways возобновляет регулярные рейсы из Термеза в Петербург и обратно.

Как сообщил авиаперевозчик, полеты по маршруту Термез — Петербург — Термез будут выполняться по четвергам.

Вылет из Термеза — в 8:55 по ташкентскому времени, прибытие в Петербург — 12:20 по московскому времени. Вылет из аэропорта Пулково — 13:50 по московскому времени, прибытие в Термез — 21:00 по ташкентскому времени.

Цены на билеты из Термеза в Петербург начинаются от 1,96 млн сумов (без багажа) и 2,16 млн сум (с багажом). Обратный билет стоит от 3,6 млн сумов и 4 млн сумов соответственно.

По текущему курсу 1 рубль стоит 151,8 узбекского сума.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Air India прекратила продажу билетов на авиарейсы в Россию и обратно.

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