Air India прекратила продажу билетов на авиарейсы в Россию и обратно

Попасть в Индию теперь можно через Ташкент или Стамбул. Фото: Pixabay

Попасть в Индию теперь можно через Ташкент или Стамбул. Фото: Pixabay

Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно. Как передает РИА Новости, об этом сообщило посольство России в Индии.

Пока, по словам дипломатов, непонятны перспективы возобновления полетов. В офисе Air India сообщили, что деньги за уже купленные билеты на отмененные рейсы пассажирам возвратят в полном объеме.

С другой стороны, Индия отменила ограничения на международное авиасообщение, поэтому долететь туда можно через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху.

В Air India, выполнявшей два авиарейса в Россию в неделю, отказались комментировать причину приостановки авиасообщения.

Из-за антироссйских санкций Росавиация посоветовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за границу с 6 марта, а из-за границы — с 8 марта.