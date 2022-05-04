Курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с 2020 года

Курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с 2020 года
Денежная единица США подешевела до 68,63 рубля. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во время торгов на Московской бирже 4 мая курс доллара упал ниже 69 рублей.

По данным площадки, в самом начале торгов на Мосбирже денежная единица США подешевела до 68,63 рубля. Последний раз курс доллара достигал такого показателя в июне 2020 года. Евро в это время торговался за 72 рубля.

К 10 утра американская валюта теряла 1,46 рубля, опустившись до 69,50. Евро снижался на 1,31 рубля, до 73,34.

Ранее аналитики прогнозировали, что российская валюта продолжит укрепляться к доллару и евро при всплеске торгов между майскими праздниками. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик Тузов рассказал о выгоде фиксированного курса рубля для России. Отказ от плавающего курса рубля в пользу фиксированного добавил бы стабильности на рынке валют, считает эксперт.

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