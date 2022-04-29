Аналитик Тузов рассказал о выгоде фиксированного курса рубля для России

Отказ от плавающего курса рубля в пользу фиксированного добавил бы стабильности на рынке валют. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Отказ от плавающего курса рубля в пользу фиксированного добавил бы стабильности на рынке валют. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Фиксированный курс рубля, как в советские годы, является наиболее выгодным для российской экономики вариантом.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал в беседе с «Праймом», что для экономики России сейчас было бы выгодно отказаться от плавающего курса рубля в пользу фиксированного, как это было в СССР.

По словам аналитика, в настоящее время экспортеры продают 80% валютной выручки, в то время как спрос на валюту от импортеров снижен из-за разорванных контрактов с Западом. Дополнительные евро приносят европейские потребители газа, которые перешли на оплату поставок в рублях. Таким образом, предложение превышает спрос.

«Минфину выгоден сейчас низкий курс доллара, так как по внешним долгам идет оплата в рублях, по курсу валюты на дату оплаты. И чем ниже будет этот курс, тем лучше”, — считает Тузов.

Отказ от плавающего курса рубля в пользу фиксированного добавил бы стабильности на рынке валют, добавил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист Кульбака заявил, что на восстановление экономики России уйдет больше десяти лет.