Экономист Кульбака заявил, что на восстановление экономики России уйдет больше десяти лет

В худшем сценарии Россия вернется на уровень конца 80-х — начала 90-х годов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В худшем сценарии Россия вернется на уровень конца 80-х — начала 90-х годов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что при сохранении западных санкций российской экономике понадобится более десяти лет на реабилитацию.

Экономист заявил в беседе с «Лентой.ру», что все прогнозы аналитиков о сроках восстановления экономики РФ очень расплывчатые, но в целом похожи на реальные. Многие специалисты сейчас сходятся во мнении, что процесс будет долгим.

По словам Кульбаки, восстановление сможет идти только в том случае, если Россия откроется миру и начнет сотрудничать с другими странами.

«Если этого не произойдет, то и восстановления не будет. Ни одна экономика мира не в состоянии добиться роста в одиночку, закрывшись от всего мира. Таких примеров в истории не существует», — подчеркнул экономист.

Он считает, что сохранение санкций может обернуться для экономики России продолжительной стагнацией. В худшем сценарии Россия вернется на уровень конца 80-х — начала 90-х годов.

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