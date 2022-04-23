Экономист Коган дал советы, как обезопасить сбережения от дефолта

Экономист Михаил Коган порекомендовал российским гражданам хранить накопления в разных корзинах, чтобы не потерять их в случае дефолта.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» рассказал, что гарантированного способа защиты средств от дефолта нет, а страховки с биржи являются лишь инструментов диверсификации портфеля, тем более что в последнее время они подорожали более чем в два раза, передает РИА Новости.

Коган заверил, что самый лучший способ обезопасить накопления от дефолта — разложить средства по разным корзинам, в том числе валюту. По его словам, при росте одной денежной единицы дешевеет другая, и это в результате помогает сгладить негативные последствия от дефолта.

Он добавил, что дефолт, если его объявят, будет рукотворным. Его последствия будут минимальными, поскольку у государства достаточно средств для погашения внешних долгов.

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