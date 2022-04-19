Экономист Массленников предсказал возврат в СССР из-за госрегулирования цен

Введение государственного регулирования цен в России может обернуться возвратом в СССР.
Об этом предупреждает ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.
По словам эксперта, главным инструментов в борьбе с ростом цен является всемирное стимулирование предложения. Требуется больше компаний, которые производят, торгуют, создавая конкуренцию на рынке.
«А госрегулирование цен — совершенно другая экономика и «возвращение в СССР со всеми вытекающими последствиями», — заявил Масленников в разговоре с News.ru.
Он добавил, что от госрегулирования будет польза только в том случае, если оно будет вводиться на значимые социальные товары и на короткий временной промежуток.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик Потавин объяснил выгоду сильного рубля для властей РФ. По его словам, крепкий курс национальной валюты важен в том числе для снижения темпов роста инфляции.