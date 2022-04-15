Аналитик Потавин объяснил выгоду сильного рубля для властей РФ

Стабильный рубль необходим российским властям для борьбы с растущей инфляцией, заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Специалист рассказал в беседе с «Праймом», что несмотря на проблемы с пополнением бюджета, сильный курс рубля необходим для снижения валютной паники среди россиян. По его словам, крепкий курс национальной валюты также важен для снижения темпов роста инфляции.

С другой стороны, стабильный рубль не выгоден экспортерам, чьи доходы в российской валюте сокращаются, а также федеральному бюджету, которому нужно больше рублей для поддержки пострадавшего от санкций бизнеса и сфер экономики.

Потанин считает, что до конца месяца рубль останется сильным, а затем власти будут принимать решения исходя из ситуации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что компании-экспортеры в России столкнулись с проблемами с продажей валюты.