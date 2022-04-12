Компании-экспортеры в России столкнулись с проблемами с продажей валюты

Компании-экспортеры в России столкнулись с проблемами с продажей валюты
Трудности возникли на фоне резко снизившегося спроса на евро и доллары. Фото: Pixabay

У российских экспортных компаний начались проблемы с продажей валютной выручки на рынке.

Как сообщают «Ведомости», экспортеры, продающие свои товары за евро и доллары, не могут продать выручку на валютной рынке, что необходимо для исполнения требований Центробанка (сейчас экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки на внутреннем рынке).

Трудности возникли на фоне резко снизившегося спроса на евро и доллары — импортерам из-за санкций больше не нужна валюта в таком количестве. Ситуацию также усугубляют введенные ограничения на операции с валютой для физических и юридических лиц.

По данным издания, в отдельные дни экспортерам удавалось продать не более половины от необходимых 80% выручки.

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