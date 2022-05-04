Китайские врачи развеяли три основных мифа о воде

Вода — самый важный и нужный питательный элемент для человеческого организма. С ее употреблением связано несколько мифов, которые могут навредить организму.

Люди пьют воду каждый день, но мало кто задумывается о том, как правильно это делать. Большинство считает, что достаточно просто пить чистую воду, но есть некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание. Иногда даже самая обычная вода может нанести вред организму. Самые распространенные мифы о воде опровергли китайские медики в статье для издания Sina.

Первый миф связан с количеством потребляемой воды. Если в организм будет поступать мало воды, то могут начаться проблемы с обменом веществ. Но и избыточное потребление тоже может нанести серьезный вред для здоровья. При переизбытке жидкости в организме человека возникает гипергидратация. Если выпить слишком много воды за короткий промежуток времени, то почки не смогут быстро провести через себя этот объем, из-за чего организм потеряет слишком много соли. Человек в этот момент может испытывать тошноту, головную боль, слабость и рвоту. А в некоторых случаях дело может обернуться комой.

Взрослому человеку требуется около 1,5-2 литров воды в день в зависимости от рабочей и физической нагрузки, а также от внешней температуры. Если потребление воды находится в пределах этого диапазона, то все в порядке.

Второй миф — для питья подходит только кипяченая и минеральная вода, а в обычной воде недостаточно важных микроэлементов. Как объясняют врачи, главная функция воды в человеческом организме заключается в транспортировке питательных веществ и выведении метаболических отходов в кровь. Для этого подходит любая вода, а минералов и микроэлементов из кипяченой или минеральной воды все равно будет недостаточно для удовлетворения всех потребностей организма.

Третий миф — о пользе стакана слабосоленой или медовой воды по утрам. От этой привычки больше вреда, чем пользы. Дело в том, что после сразу после пробуждения организм испытывает небольшое обезвоживание, поскольку несколько часов в него не поступала жидкость. Если первым делом с утра выпить соленую воду, то она может лишь усугубить состояние. Кроме того, вода с солью повышает содержание ионов натрия в организме, повышает артериальное давление и увеличивает нагрузку на почки. А медовая вода натощак вызовет увеличение секреции желудочной кислоты, что приведет к дискомфорту в желудке и повреждению его слизистой оболочки.

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