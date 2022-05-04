Врач Малиновская развеяла 5 главных мифов о целлюлите

Врач Ольга Малиновская рассказала о самых популярных мифах о целлюлите. Как оказалось, он не зависит от возраста или наличия лишнего веса.

Медик в беседе с «Лентой.ру» отметила, что одним из самых распространенных мифов является утверждение, что целлюлит возникает только у полных людей. Как объяснила Малиновская, никакой связи между лишними килограммами и «апельсиновой коркой» на теле не существует. Целлюлит бывает у людей совершенно любого телосложения — как у стройных и подтянутых, так и у тех, кто со спортом не дружит. Но при этом она признала, что у полных людей данная особенность кожи более заметна.

Второй миф о целлюлите связан с возрастом человека — якобы чем человек старше, тем выше вероятность появления «апельсиновой корки». Врач утверждает, что в данном вопросе взаимосвязи тоже нет никакой взаимосвязи. Поэтому с целлюлитом могут столкнуться и подростки, и молодежь, и люди старшего поколения.

Следующее распространенное заблуждение — о чудотворном эффекте массажа в борьбе с целлюлитом. По словам Малиновской, курс специального массажа действительно может заметно разгладить кожу, но справиться с целлюлитом навсегда эта процедура не поможет. Сразу после завершения массажа заметные неровности на коже могут вернуться.

Кроме того, многие уверены, что для борьбы с целлюлитом достаточно просто изменить питание. Как отмечает медик, никогда не поздно перейти на правильное питание. Но отказ от быстрых углеводов и сладкого не поможет моментально разгладить кожу. С помощью диеты можно лишь стать стройнее, но кожа в «идеальное» состояние все равно не придет.

Последний миф гласит о том, что для борьбы с целлюлитом нужно пить меньше жидкости. По словам специалиста, организм нуждается в жидкости (особенно в обычной питьевой воде), чтобы все процессы в нем протекали нормально. Поэтому отказ от достаточного потребления жидкости только усугубит проблему.

Она добавила, что единого способа борьбы с целлюлитом не существует, но его можно сделать менее заметным. Для этого нужно изменить питание, поддерживать водный режим и физическую активность, а также внимательно относиться к своему здоровью.

Малиновская подчеркнула, что «апельсиновая корка» на ягодицах и бедрах — совершенно нормальное явление для женщин. Можно добиться, чтобы целлюлит стал менее заметным, но это скорее дело вкуса, а не здоровья.

«Целлюлит — это не болезнь, а вариант нормы, а потому «лечить» его точно не нужно», — заявила врач.

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