ETNT: отказ от семи вечерних привычек поможет похудеть

Существует семь привычек, которые способствуют набору лишнего веса. Отказавшись от них, можно избавиться от лишних килограммов.

Для похудения и нормального функционирования тела требуется здоровый сон. Это связано с тем, что из-за недосыпа у человека повышается аппетит. Поэтому худеющему человеку важно спать хотя бы по семь часов в сутки.

Как пишет портал Eat this, Not that, американские специалисты рекомендуют тем, кто хочет похудеть, не переедать перед сном. Засыпая на полный желудок, организм продолжит активно работать над перевариванием этой пищи. Из-за этого не получится полноценно отдохнуть, а из-за чувства недосыпа человек с большой вероятностью потянется к калорийным продуктам на завтрак. Употреблять последний прием пищи необходимо хотя бы за час или два до сна.

Перед сном также не стоит употреблять темный шоколад. Несмотря на всю его пользу, он может помешать быстрому засыпанию. Все дело в кофеине, который содержится в данном десерте. Это вещество мешает телу расслабиться, особенно если человек чувствителен к кофеину.

Проблемы с засыпанием могут вызвать и поздние тренировки. Физическая активность за несколько часов до сна может настолько зарядить тело энергией, что оно не сможет успокоиться. Тренироваться лучше после работы или в полдень, если нет времени по утрам.

Следующая вредная привычка, долгое сидение в телефоне перед сном. Свет от экрана гаджета подавляет гормон мелатонин, который отвечает за засыпание. Это же касается и телевизора. В идеале нужно откладывать телефон за пару часов до сна, но начать можно с выключения устройства хотя бы за 20 минут до сна.

Не нужно пренебрегать и подготовкой ланч-бокса на следующий день. Если забыть про него, то придется идти в офисную столовую или ближайшее кафе и надеяться, что там будет информация по составу и калориям. Чтобы упростить себе жизнь, можно воспользоваться свободными вечерами и приготовить себе еду на несколько дней, а то и на неделю вперед.

Кроме того, негативно отразиться на качестве сна может алкоголь. Многие уверены, что один бокал вина приносит «пользу», однако на самом деле алкоголь мешает телу полностью погрузиться в фазу быстрого сна. Тот же бокал вина лучше заменить на успокаивающий травяной чай, который еще и помогает в похудении.

Шансы заснуть также снижает острая пища. Она ускоряет обмен веществ и улучшает кровообращение, но от неприятных последствий никто не застрахован.

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