Врач Дианова рассказала о вредных сочетаниях продуктов

Существуют сочетания продуктов, которых лучше избегать ради собственного здоровья, иначе можно заработать серьезные проблемы с ЖКТ.

Об опасности некоторых сочетаний продуктов рассказала гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова. Как передает «Вечерняя Москва», одним из вредных сочетаний являются яйца с майонезом. Эти два продукта вместе могут спровоцировать обострение панкреатита и холецистита. Люди даже могут не подозревать о наличии у себя этих заболеваний, но эти продукты могут приблизить их дебют. Особенно часто это происходит во время праздничных застолий, когда вместе с жирной пищей употребляется алкоголь.

Следующее опасное сочетание — кофе с лекарствами. В результате этого сочетания в организме начинается своего рода «борьба» за рецепторы. Врач отметила, что большинство препаратов нельзя запивать не только кофе, но и даже чаем. Лучше всего для этого выбирать обычную питьевую воду.

Кофе также не стоит употреблять вместе с шоколадом, особенно натощак. Это может привести к сильной изжоге. По словам врача, оба эти продукта расслабляют нижний пищеводный сфинктер, который разделяет пищевод и желудок. Если не злоупотреблять таким сочетанием, то изжога может быть однократной. Но для любителей употреблять кофе с шоколадом плохие новости — это может нанести серьезный вред организму. Дианова подчеркнула, что эти продукты обязательно нужно разделять, и ни в коем случае не есть их натощак.

Кроме того, медик развеяла миф о несочетаемости мяса и углеводов. К примеру, пирожок с мясом можно съесть вместе с овощным салатом, чтобы сбалансировать компоненты клетчаткой. При выборе соуса для мяса следует отдавать предпочтение брусничному или клюквенному, а не майонезу или сметане, в которых содержится очень много жира.

Специалист также дала несколько советов по правильному употреблению пищи, которые помогут сохранить здоровье. По словам Диановой, во время застолья не стоит смешивать разные группы продуктов, выбирая что-то одно: мясо, рыбу или птицу.

«Чем больше мы смешиваем, тем больше идет нагрузка на пищеварительный тракт и поджелудочную железу. Естественно, слишком большое количество белково-жировых продуктов может плохо закончиться», — заключила врач.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что два яйца в день снижают риск развития рака и заболеваний сердца.