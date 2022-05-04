Еще три кикшеринга в Петербурге согласились работать по новым правилам

Новые правила работы проката электросамокатов в Петербурге приняли еще три кикшеринговые компании — «Яндекс Go», «По пути» и «Mangoo».

Как сообщили в комитете по транспорту, кикшеринги подписали соглашение, которое регулирует движение и парковку электросамокатов в новом летнем сезоне. Согласно правилам, у всех самокатов должна быть исправная тормозная система, звуковой сигнал, передняя фара и светоотражатели. Также мобильный транспорт должен быть оборудован ограничителями скорости и различимой нумерацией.

Кроме того, в соглашении указаны зоны, где движение на самокате запрещено или разрешено, но с ограничениями по максимальной скорости.

Электросамокатам в Петербурге также запрещено парковаться на газонах, они не должны мешать пешеходам и транспорту. О нарушителям можно сообщить по телефону 8 (812) 240-75-85.

Ранее новые правила приняли кикшеринги «Whoosh», «Urent», «Buzyfly» и «MOLNIA».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Tele2 прокачала мобильный интернет для дачников.