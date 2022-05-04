Tele2 прокачала мобильный интернет для дачников

Tele2 улучшила качество мобильного интернета на территории дач и загородных коттеджей под Санкт-Петербургом: работы провели в садоводческих товариществах 11-ти районов Ленинградской области. В целом оператор активно расширяет сеть в городах и поселках региона, в туристических локациях и вдоль ключевых автодорог.

Tele2 продолжает развивать инфраструктуру связи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Особое внимание технические специалисты компании уделяют тем территориям, где был зафиксирован высокий рост трафика: в районах загородных домов и дачных участков. В 2021 году и начале нынешнего года оператор улучшил качество 4G-интернета в ключевых садоводческих товариществах (СНТ) и населенных пунктах Ленинградской области: «Новое Токсово», «Отрадное», «Песочный», «Комарово», «Торики», «Корунд», «Лебяжье», «Красный Бор», «Грузино», «Куйвози» «Солнечное», «Дунай», «Михайловское», «Апраксин», «Токсово», «Мшинская», «Синявино», «Пупышево», «Чаща», «Горы», «Вартемяки», «Киссолово», «Жихарево», «Назия», «Ульяновка», «Решетниково», «Лесные Озерки», в деревне Лесколово.

Кроме того, новые базовые станции запустили в городах и поселках Курортного района: Зеленогорске, Рощино, Сестрорецке. Мобильный интернет улучшили также в пригородах Петергофа и на побережье Ладожского озера: в Коккорево, поселке при станции Ладожское озеро. Новое качество сети могут оценить жители населенных пунктов на побережье Финского залива: Лебяжьего, Большой Ижоры.

Tele2 расширила зону охвата в популярных туристических местах. В их число попали Осиновецкий маяк, крепость Орешек, Староладожская крепость, усадьба Марьино, парк Монрепо в Выборге, Ивангородская крепость, музей-усадьба «Рождествено», музей–усадьба «Приютино», Верхние Мандроги, музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре, кирха святой Марии Магдалины в Приморске.

Во время поездок на дачу или на отдых в старинный парк в области теперь можно всегда оставаться на связи. Оператор улучшил покрытие на федеральных и региональных автомобильных дорогах. Так, Tele2 обеспечила 100%-е покрытие федеральной трассы М-11 «Нева», соединяющей Петербург и Москву, а также трассы А-181 «Скандинавия», М-10 «Россия», А-180 «Нарва» и Р-23 «Псков» (от Петербурга до границы с Белоруссией). Компания первой из операторов полностью покрыла все 46 км трассы ЗСД в Северной столице. Специалисты оператора расширили зону охвата сети вдоль Волхонского, Выборгского, Киевского, Московского, Приморского, Приозерского и Санкт-Петербургского шоссе, КАД, Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала», а также других региональных дорог.

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «В последние несколько лет мы активно развивали нашу сеть в регионе, чтобы обеспечить отличное покрытие мобильного интернета не только в Петербурге, но и по всей Ленинградской области. Резкий рост интернет-трафика, вызванные пандемией, показал, что строить инфраструктуру связи необходимо с большим запасом прочности и не только в районах бизнес-офисов, но и в сельской местности. Мы придерживались этого подхода при строительстве в прошлом году. В результате нашим инженером удалось в 2 раза увеличить пропускную способность сети, повысить в среднем скорость передачи данных на 60%. Мобильный интернет Tele2 отлично ловит и в историческом центре Петербурга, и на дачных участках».

Оперативно отслеживать улучшения качества связи клиенты оператора могут на специальном сайте.