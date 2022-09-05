Прямую трансляцию легкоатлетического марафона PushkinRun провела компания Tele2

В воскресенье, 4 сентября, участники Петербургского марафона на выбор бежали дистанции 5, 10, 30 и 42 км. Организовал прямую трансляцию российский оператор мобильной связи Tele2, который выступил техническим партнером петербургского легкоатлетического марафона PushkinRun.

Самая короткая трасса марафона проходила по Дворцовой площади, Английской, Университетской и Адмиралтейской набережным, а самый длинный маршрут начинался в Пушкине и заканчивался на Дворцовой площади. Прямая трансляция забега «Пушкин — Санкт-Петербург» предоставлялась в интернете.

На время проведения марафона Tele2 установила на Дворцовой площади мобильную базовую станцию, благодаря чему за серией забегов в прямом эфире следили более 25 тысяч человек. Онлайн-трансляция длилась свыше 6 часов. Она была осуществлена также благодаря мобильному интернету Tele2.

Онлайн-включение пробега «Пушкин — Санкт-Петербург» и сейчас можно увидеть на официальной площадке марафона PushkinRun во «ВКонтакте». Она сохранена и доступна для каждого пользователя.

Технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Сергеев отметил, что надежность сети Tele2 позволяет организовать непрерывную многочасовую онлайн-трансляцию и гарантировать стабильно высокое качество прямого эфира на праздниках.

«Мы рады поддержать ”Петербургский марафон” – яркий спортивный праздник для жителей и гостей Петербурга. Среди легкоатлетов и их болельщиков много наших абонентов», — поделился Сергеев.

Известно, что летом 2022 года компания Tele2 обеспечила связь и мобильный интернет на крупных городских мероприятиях, среди которых музыкальный фестиваль «Стереолето», День города, VK Fest и День Военно-Морского Флота. Также этот список можно дополнить праздником выпускников «Алые паруса».

Также интересно, что в этом году емкостных базовых станций с поддержкой 4G от компании Tele2 стало на 30% больше, чем годом ранее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Петербурга для пробега спортсменов пришлось перекрыть движение транспорта. В августе на территории города проводится полумарафон «Северная столица».