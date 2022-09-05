Прямую трансляцию легкоатлетического марафона PushkinRun провела компания Tele2

Прямую трансляцию легкоатлетического марафона PushkinRun провела компания Tele2
Прямую трансляцию легкоатлетического марафона PushkinRun провела компания Tele2. Фото: Tele2

В воскресенье, 4 сентября, участники Петербургского марафона на выбор бежали дистанции 5, 10, 30 и 42 км. Организовал прямую трансляцию российский оператор мобильной связи Tele2, который выступил техническим партнером петербургского легкоатлетического марафона PushkinRun.

Самая короткая трасса марафона проходила по Дворцовой площади, Английской, Университетской и Адмиралтейской набережным, а самый длинный маршрут начинался в Пушкине и заканчивался на Дворцовой площади. Прямая трансляция забега «Пушкин — Санкт-Петербург» предоставлялась в интернете.

На время проведения марафона Tele2 установила на Дворцовой площади мобильную базовую станцию, благодаря чему за серией забегов в прямом эфире следили более 25 тысяч человек. Онлайн-трансляция длилась свыше 6 часов. Она была осуществлена также благодаря мобильному интернету Tele2.

На время проведения марафона Tele2 установила на Дворцовой площади мобильную базовую станцию. Фото: Tele2

Онлайн-включение пробега «Пушкин — Санкт-Петербург» и сейчас можно увидеть на официальной площадке марафона PushkinRun во «ВКонтакте». Она сохранена и доступна для каждого пользователя.

Технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Сергеев отметил, что надежность сети Tele2 позволяет организовать непрерывную многочасовую онлайн-трансляцию и гарантировать стабильно высокое качество прямого эфира на праздниках.

«Мы рады поддержать ”Петербургский марафон” – яркий спортивный праздник для жителей и гостей Петербурга. Среди легкоатлетов и их болельщиков много наших абонентов», — поделился Сергеев.

Известно, что летом 2022 года компания Tele2 обеспечила связь и мобильный интернет на крупных городских мероприятиях, среди которых музыкальный фестиваль «Стереолето», День города, VK Fest и День Военно-Морского Флота. Также этот список можно дополнить праздником выпускников «Алые паруса».

Также интересно, что в этом году емкостных базовых станций с поддержкой 4G от компании Tele2 стало на 30% больше, чем годом ранее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Петербурга для пробега спортсменов пришлось перекрыть движение транспорта. В августе на территории города проводится полумарафон «Северная столица».

PushkinRun tele2 новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Прямую трансляцию легкоатлетического марафона PushkinRun провела компания Tele2
Специалист объяснила чувство голода сахарным диабетом и проблемами с желудком
В Киришах женщина со сломанным носом закашлялась кровью и умерла
В Петербурге задержали лжесантехника, обокравшего блокадницу на 140 тысяч рублей
На Суворовском проспекте неизвестный швырнул в автобус бутылку с ...
Врач не рекомендует по утрам есть бутерброды с колбасой и пить цитрусовые соки
Жителям России станет сложнее получить права на вождение автобусов
Врач рассказал, за какие проблемы со здоровьем могут лишить водительских прав