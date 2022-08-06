Невский проспект перекрыли из-за полумарафона «Северная столица»

В центре Петербурга сегодня проводится полумарафон «Северная столица». Для пробега спортсменов пришлось перекрыть движение транспорта.

По данным комитета по транспорту, 7 августа до середины дня будут перекрыты Троицкий мост, Тучков мост, участок Большого проспекта П.С., Благовещенский мост.

До 14:00 автомобилистам будет запрещен проезд по Дворцовой площади и набережной, набережной Кутузова, Исаакиевской площади, Адмиралтейскому проезду, Миллионной улице, Суворовской площади, Петровской набережной, Петроградской набережной, Каменноостровскому проспекту, Кронверкской набережной, Биржевой площади и ряду других улиц на Петроградской стороне и Васильевском острове.

До 9:45 будет перекрыто движение по участкам Невского проспекта от Садовой до Малой Морской, от Малой Морской до Адмиралтейского пр. в сторону Дворцового проезда.

В течение всего дня на многих улицах в центре Петербурга будет действовать запрет остановки транспорта.

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