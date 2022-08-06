Холодный фронт в субботу зальет Петербург дождями и градом

Холодный фронт в субботу зальет Петербург дождями и градом
В Петербурге ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге в субботу на смену солнечной погоде придут дожди. Осадки ожидаются ближе к вечеру.

Погоду испортит приближающийся с запада холодный атмосферный фронт. Он устроит переменную облачность, а во второй половине дня — кратковременные дожди, грозы, местами сильные и с градом. Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Несмотря на дожди, сегодня в Северной столице вновь будет жара. Воздух прогреется максимум до +30 градусов, а в Ленобласти возможно повышение температуры до +31 градуса.

Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе будет порывистым. Атмосферное давление снизится до 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье в городе начнется похолодание. Дожди не отступят и прольются ночью и в начале дня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что любителям «тихой охоты» рассказали, какие грибы и ягоды сейчас растут под Петербургом.

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Холодный фронт в субботу зальет Петербург дождями и градом
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