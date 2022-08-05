Любителям «тихой охоты» рассказали, какие грибы и ягоды сейчас растут под Петербургом

Сейчас в лесах Ленобласти много лисичек, подосиновиков, а вдоль верховых болот можно найти сыроежки. Фото: pixabay

Сейчас в лесах Ленобласти много лисичек, подосиновиков, а вдоль верховых болот можно найти сыроежки. Фото: pixabay

Петербуржцы и жители Ленобласти начали активно ходить в лес за грибами и ягодами. Но не все знают места, где они растут, и что взять с собой. Обо всем местным жителям рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Какие грибы растут и где их найти

Эксперт отметил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», что сейчас в лесах Ленобласти много лисичек, подосиновиков, а вдоль верховых болот можно найти сыроежки. На поиски можно отправиться, к примеру, в деревню Борисова Грива во Всеволожском районе. Грибы следует искать на возвышенностях вдоль Дороги жизни. Также сходить можно на Карельский перешеек.

Какие ягоды сейчас растут

Что касается ягод, сейчас леса богаты на чернику и морошку. Черника будет еще до сентября, а урожая морошки в этом году рекордное количество. Она уже переспела, но собирать еще можно.

«Она переспела, перезрела, но ее еще можно собирать. Она душистая. Кто знает места, можно литр, два или три насобирать», – заявил Павел Глазков.

А через две недели можно будет идти за голубикой, но ее в этом году будет не очень много.

Что нужно взять с собой и как одеваться

Отправляясь на «тихую охоту», с собой нужно взять заряженный телефон и портативное зарядное устройство. Также пригодятся спички, вода и небольшой перекус, например, шоколадный батончик или орехи.

Важно надевать яркую одежду, тем более при походе в лес с детьми. Биолог рассказал, что сам обычно берет с собой дорожный оранжевый жилет. Он не занимает много места и легко помещается в карман.

Кроме того, нужно защитить себя от клещей и гадюк. Необходимо надевать одежду с длинным рукавом, длинные брюки, резиновые сапоги и головной убор. Будет лучше, если у куртки есть резиночки.

Перед походом в лес также нужно использовать репеллент от клещей. При долгом нахождении в лесу нужно опрыскаться средством повторно.

«Клещ сразу не впивается, он час ползает по телу и ищет, куда бы присосаться. Поэтому пару часов находитесь в лесу, вышли на солнечную полянку, снимите одежду и осмотрите себя и детей. Одежду надо проверить, особенно складки», – отметил Глазков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за июль число попавших детей в Петербурге достигло почти 60 человек.