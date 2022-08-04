За июль число попавших детей в Петербурге достигло почти 60 человек

За июль число попавших детей в Петербурге достигло почти 60 человек
За июль число попавших детей в Петербурге достигло почти 60 человек. Фото: Pxhere

В июле количество маленьких петербуржцев, которые не дошли до дома, увеличилось до 57 человек. В большей степени за помощью к спасателям обращались родители девочек.

В общей сложности за второй месяц лета пропавшими без вести числились 27 мальчиков и 30 девочек, многие из пропавших самостоятельно возвращались домой, но что произошло с остальными не известно до сих пор. Об этом рассказала «Neva.Today».

Одной из самой распространенной причиной, по которой дети покидают дом, становятся различного рода ссоры с близкими.

Правоохранители нередко получают обращения от воспитателей трудных подростков, числящихся в социальных центрах. Многие из таких детей уже неоднократно покидали учреждения без выхода на связь. Так, за июль социальный центр в Приморском районе дважды покидал один и тот же семиклассник, которого все несколько раз удавалось найти.

Бывает, дети теряются не по своей воле. Чаще всего в неизвестном направлении пропадают совсем маленькие несовершеннолетние, их находят местные спасатели и поисковые отряды. Например, на территории города продолжает свою работу «ЛизаАлерт».

За июль заявлений в полицию об исчезновении детей и подростков поступило значительно больше по сравнению с июнем. Тогда сообщалось о 49 пропавших детях.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге были найдены живыми двое пропавших мальчиков. Об исчезновении детей стало известно вечером 19 июля, именно тогда их последний раз видели.

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