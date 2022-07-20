Двух пропавших в Петербурге детей нашли живыми

Детали прошедших поисков по этическим причинам волонтеры отрядов «ЛизаАлерт» никогда не разглашают. Фото: группа «ВКонтакте»/ «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер»

Детали прошедших поисков по этическим причинам волонтеры отрядов «ЛизаАлерт» никогда не разглашают. Фото: группа «ВКонтакте»/ «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер»

В Санкт-Петербурге были найдены живыми двое пропавших мальчиков. Об исчезновении детей стало известно вечером 19 июля, именно тогда их последний раз видели.

Поисковая операция началась около трех часов ночи и завершилась утром 20 июля. Детали происшествия — где именно дети находились и что с ними произошло — неизвестно.

Об этом сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт» на официальной странице «ВКонтакте». Они поблагодарили всех неравнодушных к ситуации и принявших участие в поисках.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об организации Всероссийского движения детей и молодежи. Директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов отметил, что такая инициатива окажет формирование на дальнейшее будущее не только участников проекта, но и страны.