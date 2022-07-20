Директор петербургского лицея поделился мнением о Всероссийском движении детей и молодежи

Всероссийское движение детей и молодежи объединит учеников всей страны и поможет воспитать в них правильные ценности. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Всероссийское движение детей и молодежи объединит учеников всей страны и поможет воспитать в них правильные ценности. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании Всероссийского движения детей и молодежи. Директор петербургского Лицея №369 Константин Тхостов отметил, что данная программа будет действительно полезна и актуальна в условиях современного мира.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», по мнению Константина Тхостова, общая организация детского возрастного молодежного центра поможет оградить детей от формирования не всегда полезных альтернативных сообществ, которые пришли на замену пионерской комсомольской организации в 90-х. Основным преимуществом данной программы Тхостов выделяет активное участие молодежи в принятии решения о направленности организации.

Всероссийское движение детей и молодежи сможет оказать влияние на формирование того будущего, которое будет радовать все поколения, как отмечает директор петербургского лицея. С просьбой о создании данного движения к президенту РФ обратились не только сами школьники, но и их родители и учителя. Вступление в движение не будет обязательным — дети сами смогут решить, интересно ли для них данная программа. Всероссийское движение детей и молодежи позволит каждому ученику раскрыть собственный потенциал.

Сегодня на территории детского лагеря «Артек» пройдет финал Всероссийского конкурса «Большая перемена». На данный момент в движениях задействовано только три миллиона детей. Планируется, что новое направление развития программы объединит свыше 18 миллионов учеников.