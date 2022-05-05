Экономист рассказал, как будут работать цены в условиях крепкого рубля

Эксперт заявил, что цены сейчас не зафиксировались на той самой отметке, которая была установлена на пике падения рубля. Однако стоит помнить, во многих категориях товаров на сегодняшний день наблюдается дефицит из-за выхода иностранных компаний с российского рынка.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский отметил, что премия к ценам от начала февраля 2022 года на большую часть групп товаров составляет около 20-25%. Такое положение дел, по мнению специалиста, пока еще укладывается в рамки инфляции, но уход иностранных компаний с российского рынка отнюдь не улучшает ситуацию. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Прежде всего, из дефицитных групп товаров, с которыми сейчас есть некоторые сложности, экономист назвал автозапчасти, строительную технику и отделочные материалы, некоторую часть лекарств, ряд комплектующих для компьютеров, а также сетевое оборудование.

Эксперт подчеркнул, что дефицитных позиций сейчас, по крайней мере, достаточно много. В результате создается ощущение того, что цены, как были большими, так и не снизились, что, по мнению Переславского, совсем не так.

Специалист рассказал, что партии товаров, реализованных в марте-апреле, закупались либо еще в конце прошлого, 2021 года, либо в начале 2022 года, поэтому их еще можно было забрать по кризисным ценам.

Переславский заметил, что в марте цены в магазинах начали меняться, в частности, речь идет о бытовой технике и электронике. Причем, перемены эти происходили почти ежедневно. Чем больше укреплялся рубль, тем больше цены менялись в лучшую для покупателя сторону, подчеркнул эксперт. Например, в моменте хороший последний айфон стоил около 200 тысяч рублей. Спустя 3-4 дня его цена упала до 160 тысяч. Подобная схема работала с большинством товаров.

При этом Переславский заявил, что есть несколько вещей на которые нужно обратить внимание при наблюдении за ценами. Первая из них — это то, что дорожают товары, которые либо больше не завозятся, либо производители остановили работу своих предприятий. Вторая вещь — это то, что цены могут начать сильно меняться в случае, когда будет отлажен механизм параллельного импорта, но тут они должны меняться в сторону потребителя. Несмотря на то, что до январской отметки они не дойдут, дисконт к текущим ценам все равно может составить до 30%, заключил специалист.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга рассказали о работе городского продовольственного рынка. Дефицита продуктов в магазинах Северной столицы не наблюдается.