В Смольном оценили ситуацию с запасами продуктов в Петербурге

Цены на товары первой необходимости сейчас стабильны. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Цены на товары первой необходимости сейчас стабильны. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Петербургские власти сообщили, что сейчас происходит на городском продовольственном рынке.

Как сообщили в Смольном, цены на товары первой необходимости сейчас стабильны. Дефицита продуктов в магазинах Северной столицы не наблюдается, запасы есть, передает телеканал «Санкт-Петербург«.

Петербург обеспечен собственным производством мяса, молока и хлеба, в штатном режиме работают около 200 предприятий. Также город договорился о поставках некоторых продуктов с Ленобластью.

План посевной кампании адаптировали под новые условия: посевные площади расширены на миллион гектаров. Кроме того, выделено 10 миллиардов рублей на возмещение затрат сельскохозяйственных предприятий на производство и реализацию зерна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в апреле в Смольном заявили о грядущем росте цен на продукты на 20-24%.