В Смольном заявили о грядущем росте цен на продукты на 20-24%

В 2022 году продовольственные товары первой необходимости подорожают на 20%, а остальные — на 24%.
Глава комитета по промышленной политике Петербурга Кирилл Соловейчик сообщил на заседании Смольного, что цены вырастут в связи с увеличением затрат производителей на фоне подорожания коммунальных услуг, логистики и упаковки. Овощи прибавят в цене из-за всеобщего подорожания удобрений, семян и энергоресурсов.
С начала года индекс на продовольственные товары вырос на 10,3%, на непродовольственные товары — на 15,5%, на услуги — 4,4%.
При этом чиновник указал на стабилизацию инфляции.
«Цены стабилизировались и уже имеют характер отскока назад. Самая важная задача, которую мы решили, обеспеченность населения товарами на полке, реализована», — заявил Соловейчик.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в магазинах Петербурга прокуратура нашла нарушения в ценах на сахар.