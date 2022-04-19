В Смольном заявили о грядущем росте цен на продукты на 20-24%

В Смольном заявили о грядущем росте цен на продукты на 20-24%
Продукты подорожают на 20-24%. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В 2022 году продовольственные товары первой необходимости подорожают на 20%, а остальные — на 24%.

Глава комитета по промышленной политике Петербурга Кирилл Соловейчик сообщил на заседании Смольного, что цены вырастут в связи с увеличением затрат производителей на фоне подорожания коммунальных услуг, логистики и упаковки. Овощи прибавят в цене из-за всеобщего подорожания удобрений, семян и энергоресурсов.

С начала года индекс на продовольственные товары вырос на 10,3%, на непродовольственные товары — на 15,5%, на услуги — 4,4%.

При этом чиновник указал на стабилизацию инфляции.

«Цены стабилизировались и уже имеют характер отскока назад. Самая важная задача, которую мы решили, обеспеченность населения товарами на полке, реализована», — заявил Соловейчик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в магазинах Петербурга прокуратура нашла нарушения в ценах на сахар.

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