В магазинах Петербурга прокуратура нашла нарушения в ценах на сахар

В гипермаркетах «О’КЕЙ» обнаружено нарушение в ценах на сахар. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В гипермаркетах «О’КЕЙ» обнаружено нарушение в ценах на сахар. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Прокуратура проверила петербургские продуктовые супермаркеты на завышение цен на товары первой необходимости.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в гипермаркетах «О’КЕЙ» обнаружено нарушение в ценах на сахар. Он продавался за 99 рублей за килограмм. После проверки прокуратуры цены были снижены на 21%.

Прокуратура Кировского района города выявила завышение цен на гречневую крупу и объявила предостережение руководству компании «Ангстрем Трейдинг».

В Выборгском районе под внимание прокурора попал магазин «Пятерочка» на Малом Сампсониевском проспекте, 2. На прилавках и витринах не было ценников, в результате чего в адрес гендиректора ООО «Агроторг» было внесено представление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном заявили о стабилизации цен на продукты в Петербурге.