В Смольном заявили о стабилизации цен на продукты в Петербурге

В Петербурге наблюдаются стабилизация и снижение цен на ряд продуктов, заявил глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик.

Последние результаты мониторинга торговых сетей показывают, что в магазинах снизились цены на ряд продуктов питания, в том числе на сахар — до 60 рублей за килограмм. Цены на крупы начинаются от 40 рублей, вермишель — от 25 рублей, картофель — от 60 рублей за килограмм, морковь — от 50 рублей, лук — от 40 рублей. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Смольного.

Цены на говядину сейчас начинаются от 350 рублей за килограмм, свинину — 250 рублей, курицу — 200 рублей, яйца — 78 рублей за десяток, молоко — 58 рублей за литр.

Также снижаются цены на хлеб: ржаной стоит от 28 рублей, пшеничный — от 35 рублей.

Соловейчик добавил, что основные поставки овощей для города осуществляет Ленобласть. Часть продукции поступает из центральной России, также идет сезонная закупка за рубежом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы продукты, на которые в Петербурге сохраняется ажиотажный спрос.