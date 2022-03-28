Беглов назвал продукты, на которые в Петербурге сохраняется ажиотажный спрос

Губернатор Северной столицы перечислил продукты, которые петербуржцы продолжают скупать в магазинах.

Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В списке наиболее популярных товаров остаются продукты длительного хранения. Горожане буквально охотятся за мукой, крупами, макаронами и сахаром. Однако градоначальник отметил, что все эти продукты производит наша страна из своего же сырья, поэтому переживания напрасны. Объемов производства вполне достаточно, чтобы полки магазинов не пустовали.

К счастью, ажиотаж на продукты уже начал понемногу падать, считает Беглов. По его словам, в настоящий момент петербургские предприятия работают в штатном режиме, поэтому запасов для производства вполне достаточно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам придется несладко. Названы продукты, которые вот-вот взлетят в цене из-за санкций.