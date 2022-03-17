Россиянам придется несладко: названы продукты, которые вот-вот взлетят в цене из-за санкций

Стало известно, какие товары подорожают в скором времени. Фото: pixabay.com

Стало известно, какие товары подорожают в скором времени. Фото: pixabay.com

Жителям России назвали продукты, которые подорожают в 2022 году из-за введенных санкций западных стран.

Эксперты в области торговли рассказали, стоимость каких групп товаров увеличится в России в связи со введенными санкциями Запада, передает PRIMPRESS.

Россиянам, страдающим хроническими заболеваниями, советуют закупиться всеми необходимыми лекарствами, потому как цены некоторые медикаменты уже подскочили на 12-15 процентов. Кроме того, в некоторых субъектах РФ кое-какие лекарства отыскать стало невозможно.

Увеличение цены среди продуктов коснется привезенных из-за рубежа. В том числе, имеется в виду оливковое масло и кофе. Цены на эти импортные продукты однозначно вырастут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Алексей Корабельников объяснил повышенный спрос на товары фейками в интернете.