В Петербурге будут судить 11 мошенников, продававших пенсионерам БАДы

В Петербурге под суд пойдет преступная группа, торговавшая биологически активными добавками под видом дорогих лекарств.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, Выборгский районный суд рассмотрит дела о мошенничестве, фигурантами по которым проходят пять мужчин и шесть женщин в возрасте от 26 до 40 лет. Пятеро из них заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Преступную группу задержали в марте 2019 года. Расследованием установлено, что с сентября 2017 года по январь 2019 года они обзванивали пенсионеров под видом сотрудников соцслужб и сотрудников медицинской сферы. Злоумышленники убеждали пожилых, что они тяжело больны и им требуется лечение, а затем предлагали купить псевдолекарства. За один заказ мошенники получали от 15 до 250 тысяч рублей. Их жертвами стали не менее 14 пенсионеров. Общий доход превысил 1,2 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге подозреваемый в изнасиловании своей младшей сестры подросток мог сам стать жертвой.