В Петербурге подозреваемый в изнасиловании своей младшей сестры подросток мог сам стать жертвой

В Петербурге подозреваемый в изнасиловании своей младшей сестры подросток мог сам стать жертвой. Фото: Pixabay

В Петербурге подозреваемый в изнасиловании своей младшей сестры подросток мог сам стать жертвой. Фото: Pixabay

Сегодня, 6 мая, появилась новость об изнасиловании 14-летней девочки в Красносельском районе ее собственным братом, но все оказалось гораздо запутаннее.

Оказалось, что подросток, у которого к тому же, вероятно, выявлены психические отклонения, мог сам стать жертвой младшей сестры. Об этом сообщает Neva.Today.

Как стало известно, после заявления, которое мать детей отдала в полицию, девочку осмотрели врачи и установили, что она уже давно не девственна. Подросток, подозреваемый в изнасиловании сестры, в свою очередь рассказал, что девочка раньше уже имела сексуальный опыт, который она ему тоже решила предложить.

Отмечается, что у девочки психологических отклонений нет. Но также известно, что семья уже стояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что инцидент произошел в четверг, 5 мая, тогда 36-летняя женщина сообщила об изнасиловании своей дочери собственным сыном.