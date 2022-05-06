В Красносельском районе подросток подозревается в изнасиловании сестры

В Красносельском районе подросток подозревается в изнасиловании сестры
В Красносельском районе шестнадцатилетний подросток мог изнасиловать сестру. Фото: pixabay

В правоохранительные органы Красносельского района обратилась мама двоих детей и заявила, что ее сын изнасиловал свою сестру.

Все произошло в четверг, 5 мая. Как стало известно Gazeta.SPB, 36-летняя женщина сообщила об изнасиловании своей дочери собственным сыном.

В тот же день молодой человек был задержан «по горячим следам» в собственной квартире. В настоящий момент он является подозреваемым в совершении преступления и помещен в психиатрическую больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 мая инспектор службы транспортной информации Метрополитена рассказал, что на станции «Черная речка» произошла драка между тремя неизвестными лицами и ребенком. В результате мальчику 2006 года рождения тремя взрослыми на вид мужчинами было нанесено несколько ударов руками и ногами в область лица.

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