В Красносельском районе подросток подозревается в изнасиловании сестры

В правоохранительные органы Красносельского района обратилась мама двоих детей и заявила, что ее сын изнасиловал свою сестру.

Все произошло в четверг, 5 мая. Как стало известно Gazeta.SPB, 36-летняя женщина сообщила об изнасиловании своей дочери собственным сыном.

В тот же день молодой человек был задержан «по горячим следам» в собственной квартире. В настоящий момент он является подозреваемым в совершении преступления и помещен в психиатрическую больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 мая инспектор службы транспортной информации Метрополитена рассказал, что на станции «Черная речка» произошла драка между тремя неизвестными лицами и ребенком. В результате мальчику 2006 года рождения тремя взрослыми на вид мужчинами было нанесено несколько ударов руками и ногами в область лица.