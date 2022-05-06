На станции метро «Черная речка» трое неизвестных избили девятиклассника

Вчера, 5 мая, инспектор службы транспортной информации Метрополитена рассказал, что на станции «Черная речка» произошла драка между тремя неизвестными лицами и ребенком.

Причиной перепалки стал конфликт, который вспыхнул еще в вагоне поезда. Как стало известно Gazeta.SPB, мальчику 2006 года рождения тремя взрослыми на вид мужчинами было нанесено несколько ударов руками и ногами в область лица.

Инцидент произошел около 17:09. После произошедшего ученик 9 класса был доставлен в детскую больницу № 2. Там ему оказали медицинскую помощь, после чего с ушибами мягких тканей лица, ушибом носа, в удовлетворительном состоянии ребенок был отпущен.

В настоящий момент на мужчин составлена ориентировка, а с места происшествия изъято видеонаблюдение.

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