В Кировском районе пенсионерка инвестировала мошенникам 1 526 000 рублей

Днем 5 мая в правоохранительные органы Кировского района обратилась пенсионерка 1947 года рождения, которая рассказала о своих неудачных инвестициях мошенникам.

Все началось еще в январе, — тогда женщина впервые сделала свои «инвестиции». Как стало известно Gazeta.SPB, предполагалось, что денежные средства пойдут в ПАО «Газпром».

А случилось вот что: пенсионерка, проживающая на улице Стойкости, увидела рекламу, зарегистрировалась на сомнительном сайте, после чего ей стали поступать звонки с различных номеров телефонов, в которых давались инструкции, куда и как именно переводить деньги. Так доверчивая женщина и продолжала «инвестировать» вплоть до апреля 2022 года. К этому моменту уже накопилась приличная сумма в 1 526 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с предпринимателя Александра Ебралидзе, задолжавшего по договору о покупке земельного участка в Тверской области, суд Петербурга взыскал 286,5 млн рублей.