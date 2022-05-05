Куйбышевский суд Петербурга взыскал более 286 млн с крупного бизнесмена Ебралидзе

С предпринимателя Александра Ебралидзе, задолжавшего по договору о покупке земельного участка в Тверской области, петербургский суд взыскал 286,5 млн рублей.

Куйбышевский районный суд Петербурга постановил взыскать с предпринимателя Александра Ебралидзе, обвиняемого в присвоении около 3 млрд рублей из кассы «Констанс-банка», 286,5 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. В настоящий момент Ебралидзе находится под стражей.

Иск о возмещении долга подал Александр Брег, указавший, что в марте 2019 года он обязался передать в собственность Ебралидзе земельный участок в Тверской области. В свою очередь, предприниматель должен был заплатить за него 190,5 млн рублей. В результате ответчик за участок не заплатил.

В связи с этим Брег потребовал взыскать с Ебралидзе задолженность по договору в сумме 190,5 миллиона рублей, а также неустойку в сумме 182,3 миллиона рублей и судебные расходы по оплате государственной пошлины.

В результате, суд уменьшил сумму неустойки до 96 миллионов рублей, взыскав с Ебралидзе 286,5 миллиона рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 60 тысяч рублей.

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