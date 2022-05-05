Мужчину, избившего петербуржца у храма на Владимирском проспекте, задержали

Мужчину, избившего петербуржца у храма на Владимирском проспекте, задержали
Мужчину, избивший петербуржца у храма на Владимирском проспекте, задержали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранительные органы нашли злоумышленника, избившего 62-летнего гражданина на Владимирском проспекте, недалеко от собора «Владимирской иконы Божией Матери».

Как стало известно Gazeta.SPB, злоумышленником оказался 34-летний неработающий, который первого мая из-за внезапно возникших неприязненных отношений избил пострадавшего руками по голове. Мужчина был задержан у дома 54 по набережной реки Фонтанки в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Еще до обнаружения нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острую субдуральной гематому справа и множественные переломы черепа.

В настоящий момент злоумышленник помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что гражданин 43 лет обратился в правоохранительные органы и сообщил о пропаже своей супруги, но в результате сам стал подозреваемым по делу об убийстве.

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