Житель Колпино, сообщивший о пропаже жены, попал под подозрение в убийстве

Житель Колпино, сообщивший о пропаже жены, попал под подозрение в убийстве. Фото: pixabay

Житель Колпино, сообщивший о пропаже жены, попал под подозрение в убийстве. Фото: pixabay

Мужчина 43 лет сообщил в правоохранительные органы о пропаже своей супруги, но в результате сам стал подозреваемым по делу об убийстве.

О пропаже женщины житель Колпино рассказал 2 марта. Как стало известно Gazeta.SPB, тогда он утверждал, что 22 февраля около 23:00 произошла ссора, после которой его жена-повар 1980 года рождения ушла из дома и не вернулась.

Позже, 4 мая, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В результате проведенных мероприятий на территории деревни Старое Колено Гатчинского района в лесополосе среди деревьев были обнаружены скелетированные останки человека, которые, предположительно, принадлежат пропавшей женщине.

В настоящее время останки направлены в морг для установки деталей. Обратившийся изначально в полицию муж задержан и будет помещен в ИВС. Расследование дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы задержали обвиняемого по делу об обнаружении мумифицированного трупа в подвале бывшей общественной бани на Зои Космодемьянской.