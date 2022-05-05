Найден убийца женщины, обнаруженной в подвале бывшей общественной бани на Зои Космодемьянской

В среду, 4 мая, правоохранительные органы задержали обвиняемого по делу об обнаружении мумифицированного трупа в подвале заброшенного здания бывшей общественной бани на Зои Космодемьянской, 7.

Труп 27-летней женщины был обнаружен сотрудниками реконструкции зданий еще 14 апреля текущего года. Уже на тот момент было ясно, что погибшая лежит тут несколько месяцев. Как стало известно Gazeta.SPB, после проведения исследования выяснилось, что смерть наступила от одиночного колото-резаного ранения передней брюшной стенки с повреждением печени и желудка. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В результате, вчера, 4 мая, по месту проживания был задержан и изобличен в содеянном гражданин 43 лет. Выяснилось, что первого января 2022 года мужчина и погибшая находились на улице Калинина, там обвиняемый нанес колото-резаное ранение, от которого женщина скончалась на месте происшествия. После этого, чтобы скрыть преступление, гражданин перенес труп в подвал дома на улице Зои Космодемьянской.

Сейчас мужчина задержан и находится в ИВС. Как оказалось, до этого обвиняемый уже был осужден в 2005 году по статье «Убийство», а погибшая женщина находилась в Федеральном розыске с 4 октября 2021 года.

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