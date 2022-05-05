В Муринском парке женщина нашла скелет человека

Жительница Петербурга случайно наткнулась на человеческий скелет в Муринском парке.

В среду, 4 мая, около 18:13 правоохранительные органы получили сообщение, что в Муринском парке между Муринским ручьем и домом 40 по Северному проспекту был обнаружен скелет человека. Как стало известно Gazeta.SPB, пол и возраст погибшего установить сразу не представилось возможным.

В настоящий момент труп находится в морге, где устанавливаются причины смерти. С места происшествия была изъята одежда. Все прочие детали пока выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в среду около 13:23 в правоохранительные органы поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу проспект Александровской фермы, дом 3. Женщина обнаружила своего мужа мертвым. Она вернулась домой с работы около половины 9 утра, после чего отправилась спать, при этом муж находился на кухне.