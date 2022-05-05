В Невском районе женщина вернулась с работы, легла спать, а после нашла мужа мертвым в ванной

В Невском районе женщина вернулась с работы, легла спать, а после нашла мужа мертвым в ванной. Фото: pixabay

В Невском районе женщина вернулась с работы, легла спать, а после нашла мужа мертвым в ванной. Фото: pixabay

В среду, 4 мая, около 13:23 в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели мужчины по адресу проспект Александровской фермы, дом 3.

Сообщалось, что в ванной комнате своей квартиры обнаружен погибший мужчина 50 лет. Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию обратилась его 46-летняя жена.

Как утверждает женщина, она вернулась домой с работы около половины 9 утра, после чего отправилась спать, при этом муж находился на кухне. Около 13:20 раздался громкий хлопок, женщина проснулась и уже после нашла мужа мертвым. Известно, что погибший мужчина работал охранником в ЧОП «Кедр».

В настоящий момент тело направлено в морг для выяснения точной причины смерти. Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

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