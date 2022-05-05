В Красногвардейском районе пенсионерка перевела мошеннику 1,5 млн на продукты для матери

В Красногвардейском районе пенсионерка перевела мошеннику 1,5 млн на продукты для матери
В Красногвардейском районе пенсионерка перевела мошеннику 1,5 млн на продукты для матери. Фото: unsplash

В Ленобласти мошенник обманом заставил пенсионерку перевести ему 1,5 млн рублей, представившись человеком ищущим подработку.

Все произошло в поселке Янино-1. Женщина 62 лет обратилась в правоохранительные органы Красногвардейского района 4 мая. Она рассказала, что 2 числа ей на телефон позвонил мужчина, который представился Виталием и сказал, что его звонок касается объявления на «Авито». Как стало известно Gazeta.SPB, женщина искала человека на подработку, который смог бы доставлять продукты для ее пожилой матери.

Пострадавшая женщина сказала «Виталию» свои банковские данные для перевода денежных средств на покупки. После, мужчина заявил, что ошибочно открыл вклад на её имя и убедил перевести средства на указанные им счета. В результате женщина так и сделала, потеряв при этом 1 548 000 рублей.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 мая в правоохранительные органы Невского района обратился гражданин, сообщивший, что в конце апреля днем у дома 17 по проспекту Большевиков на него напал малознакомый гражданин

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