В Петербурге мужчина, угрожая пистолетом, запросил 3 млн, а получил Nokia, 200 рублей и скрылся

Похитителя телефона и 200 рублей еще не нашли. Изначально мужчина требовал 3 млн с пострадавшего.

Вечером 4 мая в правоохранительные органы Невского района обратился 48-летний гражданин, который сообщил, что в конце апреля днем у дома 17 по проспекту Большевиков на него напал малознакомый гражданин совместно с другим неизвестным. Они затащили его в машину под угрозой пистолета, привезли к Правобережному рынку и требовали 3 млн.

Как стало известно, Gazeta.SPB, на этом история не закончилась. Второго мая малознакомый пострадавшему 43-летний мужчина, который в первое свое нападение дополнительно угрожал убийством, в очередной раз объявился: он снова был с неизвестным гражданином. Находясь в парадной дома 26, корпус 1 по Товарищескому проспекту, около часа ночи злоумышленник, на этот раз под угрозой ножа, забрал у пострадавшего его телефон Nokia и 200 рублей, после чего благополучно скрылся. В общей сложности материальный ущерб составил 10 200 рублей.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы разыскивают злоумышленника, ранившего ножом гражданина Узбекистана в Красном Селе.