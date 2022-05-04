Полиция разыскивает напавшего с ножом на мигранта в кафе в Красном Селе

Правоохранители разыскивают злоумышленника, ранившего ножом гражданина Узбекистана в Красном Селе.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 2 мая в 22 часа в кафе на проспекте Ленина, 61/1, в Красном Селе. Неизвестный ударил ножом 33-летнего мигранта, пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки и сердца.

Прибывшие на место полицейские опросили очевидцев и выяснили, что на мигранта напал неизвестный мужчина, с которым у него возник словесный конфликт.

В полицию для отработки на причастность к нападению доставили девятерых мужчин. После опроса всех отпустили.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца задержали за стрельбу в воздух у магазина «Петрович».