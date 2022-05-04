Петербуржца задержали за стрельбу в воздух у магазина «Петрович»

Подозреваемого в хулиганской стрельбе задержали в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне в 18 часов у входа в магазин «Петрович» на проспекте Энгельса, 157. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку из-за раздавшейся стрельбы.

Прибывшие стражи порядка сразу нашли и опросили стрелка — 39-летнего петербуржца. Он пояснил, что открыл стрельбу во время словесного конфликта с двумя неизвестными. Он выстрелил один раз в воздух из травматического пистолета, на которое у него есть разрешение.

После проверки документов мужчину отпустили, но вскоре опять задержали — теперь уже в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный водитель, скрываясь от полиции, устроил ДТП на Петроградской стороне.