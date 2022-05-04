Петербуржца задержали за стрельбу в воздух у магазина «Петрович»

Петербуржца задержали за стрельбу в воздух у магазина &#171;Петрович&#187;
Стрельба произошла у "Петровича" на проспекте Энгельса. Фото: google.maps

Подозреваемого в хулиганской стрельбе задержали в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне в 18 часов у входа в магазин «Петрович» на проспекте Энгельса, 157. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку из-за раздавшейся стрельбы.

Прибывшие стражи порядка сразу нашли и опросили стрелка — 39-летнего петербуржца. Он пояснил, что открыл стрельбу во время словесного конфликта с двумя неизвестными. Он выстрелил один раз в воздух из травматического пистолета, на которое у него есть разрешение.

После проверки документов мужчину отпустили, но вскоре опять задержали — теперь уже в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный водитель, скрываясь от полиции, устроил ДТП на Петроградской стороне.

новости СПб проспект энгельса стрельба хулиганство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Tele2 прокачала мобильный интернет для дачников
Репетиция парада Победы перекроет центр Петербурга 5 мая
Ксения Собчак раскритиковала Беглова за горы мусора в центре Петербурга
Строительство новых школ и детских садов активно идет в Петербурге
X5 Group может выкупить сеть магазинов Prisma в Петербурге
Врач Малиновская развеяла 5 главных мифов о целлюлите
Сооснователя ресторанов «Братья Караваевы» нашли мертвым в Москве
Автодилер «Рольф» выкупил оптоклуб «Ряды» на Пулковском шоссе