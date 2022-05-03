Пьяный водитель, скрываясь от полиции, устроил ДТП на Петроградской стороне

Пьяный водитель, скрываясь от полиции, устроил ДТП на Петроградской стороне
Автомобилиста задержали с погоней. Фото: pixabay

На Петроградской стороне дорожная полиция задержала пьяного водителя каршеринга.

Как сообщили в городском главке МВД, погоня за каршерингом произошла минувшей ночью в 4:30 на улице Куйбышева. Сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль «Фольксваген» и попытались остановить его, но водитель повиноваться полицейским не захотел. Автомобилист прибавил скорость и попытался скрыться, но потерял управление и совершил наезд на препятствие.

За рулем каршеринга был 23-летний мигрант из Средней Азии. Мужчину увезли в отдел полиции, где на него составили сразу шесть административных протоколов: за выезд на встречку, движение во встречном направлении на дороге с односторонним движением, управление ТС в состоянии опьянения, нарушение иностранцем правил въезда или режима пребывания в РФ, неповиновение полиции и проезд на красный сигнал светофора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «ГАЗель» насмерть задавила пешехода на трассе А-114 в Ленобласти.

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