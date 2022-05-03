«ГАЗель» насмерть задавила пешехода на трассе А-114 в Ленобласти

В Ленинградской области разбираются в обстоятельствах смертельного наезда на пешехода.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, авария с летальным исходом произошла в ночь на 2 мая на автодороге «Вологда — Новая Ладога». Водитель грузового фургона «ГАЗ» не заметил пешехода в темной одежде, который вышел на проезжую часть. Наезда избежать не удалось, 39-летний мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП.

За рулем «ГАЗели», принадлежащего одному из маслозаводов в Вологодской области, находился 56-летний мужчина. После аварии он вызвал экстренные службы.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центре Петербурга зазевавшийся таксист сбил трех человек.