В центре Петербурга зазевавшийся таксист сбил трех человек

Таксист сбил трех человек на пешеходном переходе, продолжая движение уже тогда, когда зеленый горел не ему.

Инцидент произошел 2 мая в самом центре Северной столицы, на Невском проспекте, напротив магазина Купцов Елисеевых. Информацией поделились очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, но водитель такси почему-то продолжил движение на небольшой скорости. В результате под автомобиль попали три человека. После того, как один из них поднялся, таксист чуть не получил от него кулаком. Драку удалось остановить.

На настоящий момент информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в понедельник, 2 мая, на Западном скоростном диаметре от столкновения с ограждением перевернулся автомобиль. В инциденте есть пострадавшие.