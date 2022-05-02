Причиной ДТП с перевертышем на ЗСД могли стать дорожные работы

Причиной ДТП с перевертышем на ЗСД могли стать дорожные работы
Причиной ДТП с перевертышем на ЗСД могли стать дорожные работы. Фото: Pixabay

В понедельник, 2 мая, на Западном скоростном диаметре от столкновения с ограждением перевернулся автомобиль. Есть пострадавшие.

Причиной случившейся аварии могло стать то, что водитель серебристой иномарки просто не заметил дорожные работы. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате, не справившись с управлением, машина врезалась в ограждение. От сильного удара автомобиль упал набок.

Как удалось узнать, женщину с травмами разной степени тяжести экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящий момент выясняются все обстоятельства и детали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в результате катания на аэросанях по Ладожскому озеру 2 мая, в понедельник, погиб 1 человек и еще 3 пострадали. В настоящий момент личности граждан устанавливаются.

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Причиной ДТП с перевертышем на ЗСД могли стать дорожные работы